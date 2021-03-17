أوروبا تدق ناقوس الخطر من الموجة الثالثة للوباء

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، عن أسفها لتأخر وصول شحنات اللقاحات المضادة لكورونا المتفق عليها من شركة "أسترازينيكا"، محذرة من الموجة الثالثة للوباء.

أمستردام- سبوتنيك. أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي، إلى توفير شركة "أسترازينيكا" 70 مليون جرعة من اللقاحات فقط من أصل 180 مليون جرعة متفق عليها، لكن في الوقت ذاته أكدت ثقتها في لقاح الشركة.

ولفتت فون دير لاين إلى أن وضع الوباء في الاتحاد الأوروبي أصبح أسوأ مما كان عليه بسبب تفشي السلالات الجديدة لفيروس كورونا، مضيفة أن هناك احتمالية مواجهة موجة جديدة ثالثة من الوباء في بعض الدول الأوروبية.

كما أشارت المسؤولة الأوروبية إلى

أن الاتحاد الأوروبي سوف يطلق نظاما للعمل بجواز سفر موحد خاص بمن تلقوا لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقالت إن الوثيقة الرقمية سوف تكون دليلا على أن الشخص تم تطعيمه ضد الفيروس أو كانت نتيجة فحصه سلبية أو ما إذا كان قد أصيب بالفيروس من قبل، ذلك بهدف تسهيل الحركة بين الدول الأوروبية.

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس الثلاثاء، أنها تقيم الآثار الجانبية للقاح "أسترازينيكا"، مشيرة إلى أنه لا يوجد رابط مباشر بين استخدام اللقاح وظهور جلطات دموية على متلقيه، وأن فوائد استخدامه تفوق الأضرار.