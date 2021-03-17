منظمة الصحة العالمية توصي بمواصلة التطعيم بلقاح أسترازينيكا 

وقالت في بيان اليوم الأربعاء: "تعتقد منظمة الصحة العالمية حاليًا أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره، وتوصي بمواصلة التطعيم".

وأشارت المنظمة، إلى أن حالات تجلط الدم، الذي حصل لدى عدد من المرضى بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا، هو ثالث أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعًا في العالم، لافتة إلى عدم وجود مؤشرات واضحة على ارتباط الحالات بالتطعيم.

من المتوقع أن تصدر اللجنة الاستشارية لسلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية قرارها بشأن أمان لقاح "أسترازينيكا" يوم غد 18 آذار/ مارس.

في وقت سابق أوضحت المديرة التنفيذية للوكالة، إيمير كوك، في مؤتمر صحفي إن الوكالة تدرس حاليا "كل الآثار الجانبية لجميع اللقاحات في أوروبا مع التركيز بشكل أكبر على أسترازينيكا"، مضيفة أن لكل دولة الحق في اتخاذ قرار تعليق استخدام اللقاح على حدة.

وأعلنت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وهولندا والنمسا وإستونيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ولاتفيا والنرويج والدنمارك وقبرص وسلوفينيا والسويد تعليق التطعيم بلقاح أسترازينيكا البريطاني.