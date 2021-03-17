تمثال لنتنياهو عاريا بوضعية القرفصاء يثير ضجة في إسرائيل... فيديو

أثار تمثال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر فيه عاريا بوضعية القرفصاء ضجة كبيرة في تل أبيب.

ونشرت قناة "كان" الرسمية مقطع فيديو لتمثال صنعه معارض لنتنياهو وتم وضعه في ميدان "هبيما" وسط تل أبيب وذلك قبل 6 ايام من إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

פסל מחאה בדמות רה"מ נתניהו הוצב ברחבת הבימה בתל אביב@daniel_elazar pic.twitter.com/BdYQfcZ3We — כאן חדשות (@kann_news) March 17, 2021

ولم تعرف بعد هوية صانع التمثال، الذي تعرض لانتقادات واسعة من مؤيدين لنتنياهو، اعتبروا أن هذا العمل يتجاوز حدود المعارضة، وسيكسب نتنياهو مزيدا من التأييد في الشارع.

وأزالت بلدية تل أبيب التمثال بعد وقت قصير من اكتشافه، فيما شرعت الشرطة الإسرائيلية في استجواب المارة بشأنه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصنع فيها معارضون لنتنياهو تمثالا على هيئته.

وفي يوليو/تموز 2020، أقام الفنان إيتاي زلايت معرضا في تل أبيب عرض فيه تمثالا لنتنياهو جالسًا أمام طاولة مكدسة بكل ما لذ وطاب من الطعام، وكعكة على شكل العلم الإسرائيلي، وذلك تحت عنوان "العشاء الأخير".

وتشهد إسرائيل في 23 مارس/آذار الجاري، انتخابات لاختيار 120 عضوا بالكنيست وهي الرابعة في غضون عامين.