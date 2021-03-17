إيران تعلن عن خطوة جديدة بمشاركة تركيا وباكستان الشهر المقبل

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن بلادها وتركيا وباكستان في طريقها لاتخاذ خطوة مشتركة الشهر المقبل.

نقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، عن المدير التنفيذي لشركة سكك حديد إيران، سعيد رسولي، إطلاق خط قطار بين إسلام آباد وطهران واسطنبول، في 20 أبريل / نيسان المقبل.

وذكر سعيد رسولي في مراسم إدخال الخدمة 289 مقطورة وقاطرة محلية الصنع في أسطول السكك الحديدية لبلاده، اليوم، أن أول قطار سينطلق من إسلام آباد مرورا بإيران وصولا إلى اسطنبول، في العشرين من الشهر المقبل.

وكان وزير النقل التركي، عادل كارا إسماعيل أوغلو، قد أكد في الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب الاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في اسطنبول، الاتفاق على استئناف النشاط المنظم لخط القطار.

وكان الخط قد تم تشغليه تجريبيا في سنة 2009 في إطار مشاريع منظمة التعاون الاقتصادي، حيث تم الاعتراف به من قبل منظمة الأمم المتحدة كممر دولي يربط البلدان الثلاثة.

ويستهدف خط الشحن خفض مسافة وزمن ترانزيت السلع بين إسلام آباد واسطنبول، حيث قطع القطار خلال المرحلة التجريبية مسافة 6500 كم بين المدينتين خلال 13 يوما، ومن ثم تم تخفيضها إلى 11.5 يوم.

ويستغرق شحن البضائع من الدول الأوروبية إلى باكستان عن طريق البحر نحو 45 يوما، فيما تبلغ الطاقة القصوى للقطار المزمع 20 عربة.