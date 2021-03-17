قذائف أمريكية عملاقة على ساحل فيتنام.. صور

عندما يتحدث الناس عن العدوان الأمريكي في فيتنام، فإنهم عادة ما يفكرون في القصف المكثف لـ B-52s أو النابالم أو تدمير الغابة بواسطة الكيميائي.

ومع ذلك، تم استخدام أسلحة خطيرة ومدمرة أخرى في تلك الحرب، بما في ذلك مدافع مارك 7 العملاقة من عيار 406 ملم المستخدمة خلال الهجمات الثقيلة للبارجة الحربية "نيوجيرسي" التابعة للبحرية الأمريكية.

وهذه السفينة شاركت في العمليات البحرية خلال الحرب العالمية الثانية بإزاحة 57.540 طنًا، وهي معروفة أيضًا بدعم عمليات الأمريكيين خلال الصراع في كوريا في أوائل الخمسينيات.

بعد ذلك تم وضعها في المحمية وتم تجميدها لأكثر من عقد من الزمان. في عام 1968، عندما لم ينجح الغزاة في فيتنام، قرروا إعادتها إلى الخدمة مرة أخرى.

لم تنفجر كل هذه الذخائر، فبعضها، كما في الصور، بقي في الأرض حتى يومنا هذا، تذكيرًا بالحرب الوحشية التي انتهت قبل 41 عامًا.

"A legacy of the battleship era"



An unexploded 406mm Mk. 13 High Capacity shell fired from a 16"/50 cal Mark 7 gun of the Iowa-class USS New Jersey (BB-62) discovered in Quang Tri Province (Vietnam) in 2015. pic.twitter.com/5LtJ67vf8L — Lee Ann Quann (@AnnQuann) January 6, 2021

ولم تنته مهنة البارجة العسكرية مع فيتنام، حيث أطلقت بالفعل على أهداف في لبنان عام 1983.

حاليًا، تم تحويل هذه السفينة ذات التاريخ الغامض إلى متحف.