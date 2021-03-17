الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على سؤال هل ستستدعي سفيرها في موسكو للتشاور؟

قالت نائبة الناطق باسم الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، اليوم الأربعاء، "إن بلادها ستعمل مع روسيا على تعزيز المصالح الأمريكية فيما تواصل محاسبة موسكو، وذلك بعد استدعاء روسيا لسفيرها أناتولي أنطونوف للتشاور حول العلاقات بين البلدين".

واشنطن- سبوتنيك. وقالت بورترز في إيجاز صحفي عبر الهاتف إنه

"بينما ننخرط مع روسيا في سبل دفع المصالح الأمريكية، سنبقى متيقظين للتحديات التي توجهها روسيا وسنعمل على محاسبتها".

ورفضت المتحدثة التعليق حول ما إذا كانت واشنطن ستستدعي بدورها سفيرها جون سوليفان في روسيا للتشاور أم لا.

واتهمت واشنطن موسكو، بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، حيث وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، نظيره الروسي بأنه "قاتل"، مؤكدًا أنه "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة.

لتعلن بعدها، وزارة الخارجية الروسية، عن استدعاء السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، إلى موسكو للتشاور وتحليل مستقبل العلاقات الروسية - الأمريكية، مشيرة إلى أن موسكو مهتمة للحيلولة دون تدهور العلاقات مع واشنطن.

حيث جاء في بيان الخارجية الروسية في هذا الصدد: "تمت دعوة السفير الروسي في واشنطن إلى موسكو لمشاورات تهدف إلى تحليل ما يجب القيام به وإلى أين تتجه العلاقات مع الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية الجديدة في السلطة منذ ما يقرب شهرين، وقد اقترب الحد الرمزي الذي يتمثل في مرور مائة يوم على تسلم السلطة، وهذا سبب وجيه لمحاولة تقييم ما تمكَن فريق جو بايدن من فعله".