الاتحاد الأوروبي يهدد بحظر تصدير لقاحات كورونا لبريطانيا

هدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بحظر تصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى بريطانيا، من أجل الاحتفاظ بالجرعات الشحيحة لمواطنيه.

ونقلت "رويترز"، عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، قولها إن الوضع الوبائي يزداد سوءا مع تخطى عدد الوفيات الناجمة عن المرض في الاتحاد الأوروبي 550 ألفا ولم يتم تحصين سوى عُشر سكانه.

وأشارت إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد تشهد ذروة الموجة الثالثة من الوباء وتحتاج إلى تسريع وتيرة معدلات التطعيم.

وأوضحت أن تدفق جرعات اللقاح يجري بسلاسة مع الولايات المتحدة لكنها عبرت عن خيبة أملها فيما يتعلق بتأخر وصول شحنات لقاح "أسترا زينيكا" من بريطانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية إن مصانع دول الاتحاد الأوروبي أرسلت عشرة ملايين جرعة لبريطانيا العضو السابق في الاتحاد.

وأشارت إلى أن الاتحاد ينتظر وصول جرعات من بريطانيا، في أحدث مؤشر على توتر العلاقات بين بريطانيا والتكتل بعد خروجها منه.

من جانبه، اتهم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب المفوضية بالتهور، مطالبا بتقديم إيضاحات بعد أن تلقت حكومته تأكيدات على أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم وضع قيود على الصادرات التي تم التعاقد عليها.