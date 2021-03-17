برلين تعتبر بدء تخصيب اليورانيوم في نطنز انتهاكا للاتفاق النووي

أعربت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، عن قلق برلين إزاء استمرار توسيع البرنامج النووي الإيراني، مشددة على أن انتهاكات خطة العمل المشتركة الشاملة حول النووي الإيراني غير بناءة.

برلين- سبوتنيك. وجاء في تعليق الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "الحكومة الألمانية تعتبر استمرار توسيع البرنامج النووي الإيراني أمرا مقلقا، ومع الأخذ بعين الاعتبار استمرار جهود الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة فإن الانتهاكات المماثلة للبرنامج النووي الإيراني غير بناءة".

أعلنت وكالة الطاقة الذرية أن، إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض باستخدام مجموعة متطورة من أجهزة الطرد المركزي "آي آر-4"، في انتهاك جديد للاتفاق النووي؛ حسبما أفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم عن قلق موسكو إزاء الأنباء الواردة عن بدء إيران بتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة؛ داعية، واشنطن لاتخاذ خطوة عملية نحو تطبيع الوضع، وطهران لعدم اعتماد منطق التصعيد.

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، إنه من المحتمل بشكل كامل كبير للغاية إلغاء الاتفاق النووي في حال عدم عودة أمريكا إليه.

وأضاف عراقجي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "احتمال إلغاء الاتفاق النووي بشكل كامل كبير للغاية في حال عدم عودة أمريكا إليه، حيث القضية واضحة كوضوح الشمس، سنبقى في الاتفاق ما دامت لنا مصالح فيه. وفي اليوم الذي لن يكون لنا في الاتفاق النووي أي منفعة فبكل تأكيد لن يستمر".