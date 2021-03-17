مسؤول إيراني يكشف عن مهام قديمة لـ"الحرس الثوري" في بلاده

كشف رئيس السلطة القضائية الإيراني، سيد إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، عن دور مؤثر ومهم للحرس الثوري في بلاده.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن إبراهيم رئيسي أن الحرس الثوري الإيراني حقق الإنجازات وتألق في جميع مهامه الأمنية ونشاطاته البنيوية والإغاثية طيلة العقود الأربعة الماضية.

وجاءت تصريحات إبراهيم رئيسي، اليوم، للاحتفال بذكرى ميلاد الإمام الحسين، أمام جمع من القادة والموظفين المنتسبين إلى الحرس الثوري.

ووصف رئيس جهاز القضاء الإيراني إطلاق عنوان "يوم الحرس الثوري" على هذا اليوم، بأنها مبادرة قيمة في سياق المضي على درب الإمام الحسين، مشيرا إلى الخدمات الكبيرة التي قام بها الحرس الثوري على مدى أكثر من 40 عاما، والتي قال عنها:

بنظرة عابرة على المؤامرات والفتن التي تعرضت لها إيران والمنطقة طوال العقود الأربعة الماضية، سيتضح دور الحرس الثوري جليا في سياق إحباط تلك المخططات.

ونوه رئيس السلطة القضائية الإيراني، سيد إبراهيم رئيسي، بالمبادرات الإنسانية والإغاثية القيمة للغاية، التي أنجزتها القوات المنتسبة إلى الحرس الثوري، بما في ذلك "مبادرة الشهيد سليماني" الإغاثية وحضور قوات الحرس الثوري والتعبئة إلى جانب المواطنين خلال الكوارث الطبيعية المختلفة، مثل الزلازل والسيول.