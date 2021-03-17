"ليس من السهل تحييدها"... الأقمار الصناعية تكشف قاعدة صواريخ إيرانية فائقة الخطورة

وتكشف الصور التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز"، عن حفر أربعة فتحات في جانب أحد الجبال، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز".

وأوضحت الشبكة أن ثلاثة من هذه الأنفاق هي مواقع إطلاق عمودية صلبة في مرحلة البناء النهائية، وفقًا لتحليل منفصل أجرته مجموعة الاستخبارات المدنية "إنتل لاب".

وقال إيتاي بار ليف، كبير محللي "إنتل لاب": "بالنظر إلى الموقع الجغرافي والتضاريس الحالية، بمجرد أن يصل هذا المجمع إلى القدرة التشغيلية الكاملة، لن يكون من السهل تحييده بالوسائل التقليدية".

بدأ البناء في موقع الصواريخ الباليستية، الواقع في جنوب غرب إيران، قبل 3 سنوات، على الرغم من أن الإيرانيين كثفوا العمل في الأشهر الأخيرة فقط في مواقع الإطلاق التي يمكنها نشر صاروخين باليستيين بسرعة لكل منهما.

🎥 Satellite images reveal #Iran’s new ballistic missile launch locations- the Khorgo facility were these structures are located sits approximately 500 miles from Kuwait, where 13,500 US troops are stationed. pic.twitter.com/UPYTRHM228 — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) March 17, 2021

وذكرت الشبكة أن القاعدة الإيرانية تقع على بعد 500 ميل تقريبا من الكويت، التي تضم أكثر من 13000 جندي أمريكي، وأقل من 200 ميل من الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة.

افتتح الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، منشأة صواريخ جديدة تحت الأرض، رغم أن مسؤولين من الجمهورية الإسلامية لم يكشفوا عن الموقع. وبُث فيديو للموقع الجديد عبر التلفزيون الحكومي الإيراني وأظهر عشرات الصواريخ جاهزة للاستخدام.