بعد استدعائه للتشاور... الكشف عن موعد عودة السفير الروسي في واشنطن إلى موسكو

أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن السفير أناتولي أنطونوف، سيتوجه إلى موسكو يوم 20 آذار/ مارس بعد أن استدعته حكومته للتشاور.

موسكو - سبوتنيك. وأكدت البعثة في بيان إن "السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أنطونوف سيتوجه إلى موسكو في 20 مارس لإجراء مشاورات"، لافتة إلى أنه من المقرر خلال اجتماعاته بوزارة الخارجية الروسية والإدارات الأخرى مناقشة سبل تقويم العلاقات الروسية الأمريكية التي تعاني من أزمة".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، عن استدعاء السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، إلى موسكو للتشاور وتحليل مستقبل العلاقات الروسية-الأمريكية، مشيرة إلى أن موسكو مهتمة بالحيلولة دون تدهور العلاقات مع واشنطن.

واتهمت واشنطن موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، حيث وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي بأنه "قاتل"، مؤكدًا أنه "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة.

وأشار بايدن إلى أنه خلال محادثة في يناير/ كانون الثاني، حذر نظيره الروسي من العواقب المحتملة.

وزعم تقرير استخباراتي أمريكي عن التهديدات الخارجية لانتخابات 2020، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذن ببذل جهود لتقويض المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن (الرئيس الحالي).

ونفت موسكو مرارا مثل هذه الادعاءات الأمريكية، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن واشنطن تتهم موسكو بشكل مستمر بالتدخل في شأنها الداخلي دون دليل.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هناك أدلة على عدم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، وصرح المندوب الخاص لرئيس روسيا المعني بالتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، أندريه كروتسكيخ، لصحيفة "كوميرسانت" بأن الولايات المتحدة تعيق نشر هذه الأدلة.