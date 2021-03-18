بلينكن: واشنطن تتفانى في تنشيط العلاقات مع حلفائها

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تستثمر صورة كبيرة في تنشيط العلاقات مع حلفائها حول العالم، مؤكدا على أهمية أن يكون حلفاء واشنطن لديهم علاقات جيدة مع بعضهم البعض.

ذكر ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، أكد فيها بلينكن على أنه سيتم الانخراط في تدعيم العلاقات مع الحلفاء والولايات المتحدة الأمريكية وبين الحلفاء وبعضهم البعض.

.@SecBlinken: We’re deeply invested in re-engaging with and reinvigorating our alliances, and that includes not only our relationship to our allies but the relationship of our allies to one another. That’s an important part of this alliance system. pic.twitter.com/8VyzrfrFuD — Department of State (@StateDept) March 18, 2021

وتابع: "تنشيط العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وتنشيط العلاقات بين الحلفاء وبعضهم البعض من جهة أخرى، أمر مهم لهذا التحالف".

وتحدث بلينكن عن التحالف الأمريكي مع كوريا الجنوبية في تدوينة أخرى، أكد فيها أن تحالف واشنطن وسيئول يعد نموذجا للتحالف الذي يعتمد على أساس قوي.

When we work alongside stalwart allies like the ROK, we are able to advance the security and prosperity of the American people. Today, negotiators took steps for a new U.S.-ROK Special Measures Agreement that will enable our Alliance to meet the challenges of the 21st century. pic.twitter.com/JKV05rd3ZR — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 18, 2021

ولفت أنتوني بلينكن إلى توقيع اتفاقية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية تساهم في دعم قدرة البلدين في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، في أول خطاب رئيسي له بصفته وزيرًا للخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تشجع الديمقراطية حول العالم "من خلال التدخلات العسكرية أو محاولة الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية بالقوة"، مضيفا: "لقد جربنا هذه التكتيكات في الماضي. مهما كانت النوايا الحسنة، إلا أنها لم تنجح. لقد أطلقوا سمعة سيئة على ترويج الديمقراطية، وفقدوا ثقة الشعب الأمريكي. سنفعل الأشياء بشكل مختلف".