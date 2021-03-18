مسلحون يفتحون النار على فندق في كابول يستضيف قمة "جمعية الإسلام"

أفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين فتحوا النار، اليوم الخميس، على فندق في طريق المطار بالعاصمة الأفغانية كابول كان يستضيف قمة الحزب السياسي الإسلامي "جمعية الإسلام".

ويأتي التفجير في اليوم الذي تجتمع فيه الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ودول كبيرة، بينها الولايات المتحدة وروسيا، في موسكو للضغط من أجل خفض العنف ودفع عملية السلام الأفغانية.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أفغان إن ثلاثة أشخاص قتلوا، بينما أصيب 11، عندما انفجرت قنبلة زرعت على جانب الطريق في حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة كابول، اليوم الخميس.

وأكد متحدث باسم شرطة كابول عدد الضحايا، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى، وقال مسؤول آخر إن الحافلة كانت تقل موظفين في الحكومة.

يأتي التفجير في اليوم الذي تجتمع فيه الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ودول كبيرة، بينها الولايات المتحدة وروسيا، في موسكو للضغط من أجل خفض العنف ودفع عملية السلام الأفغانية، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأكد المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد، لـ"سبوتنيك"، يوم الأربعاء، أنه يجب تنفيذ "اتفاق الدوحة" لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في مايو/أيار المقبل، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه من الصعب سحب القوات الأمريكية في هذا الموعد.