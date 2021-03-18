رؤساء وزراء ثلاث ولايات فيدرالية ألمانية يدعون لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

دعا رؤساء وزراء ثلاث ولايات فيدرالية ألمانية، اليوم الخميس، للموافقة على لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس وزراء ساكسونيا الفيدرالية الألمانية، مايكل كريتشمر: "روسيا بلد علمية عظيمة، وليس لدي شك في أن العلم الروسي قادر على إنتاج لقاح فعال... يجب السماح باللقاح".

بدوره أكد رئيس وزراء ساكسونيا أنهالت، راينر هازلوف، أن قرار الموافقة يبقى بيد وكالة الأدوية الأوروبية. وقال: "لكن الهدف النهائي في مكافحة فيروس كورونا المستجد، ونرحب بجميع اللقاحات الآمنة والفعالة وبالتالي تساعد في التغلب على الوباء".

وأضاف أن مسألة أصل اللقاح لا تهم لأنها تتعلق بصحة الإنسان: "لقد تلقيت لقاح شلل الأطفال روسي عندما كنت طفلاً، ولا أعاني من مشاكل".

فيما أعرب رئيس وزراء ولاية تورنغن الفيدرالية الألمانية، بودو راميلوف، عن اعتقاده أنه يجب ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة الألمانية من أجل الحصول على المزيد من اللقاحات البديلة، والاعتماد على لقاح "أسترازينيكا" يضعف استراتيجية التطعيم. وقال: "لذلك من المهم النظر أخيرًا في موضوع لقاح "سبوتنيك V".

وشدد على أن قرار الموافقة على اللقاح أو رفضه لا ينبغي أن يكون ذا طبيعة سياسية.

يشار إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية كانت أعلنت، في 4 آذار/مارس، بدء إجراءات الفحص المتسلسل للقاح "سبوتنيك V"، مشيرة إلى أن المتخصصين أثناء إجراء الفحوصات، سيقومون بتقييم مدى مطابقة الدواء لمعايير الاتحاد الأوروبي في مجال الفعالية والسلامة والجودة.

وفي وقت سابق، أعربت وكالة الأدوية الأوروبية عن أملها في أن يتم إجراء تقييم "سبوتنيك V" في إطار زمني سريع، لكن لا يوجد موعد للموافقة على اللقاح.