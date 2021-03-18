الصين تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ فبراير الماضي

قالت السلطات الصحية في الصين إنها سجلت حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المحلي، اليوم الخميس.

وقالت "رويترز" إن الإصابة التي ظهرت في مدينة شيان في مقاطعة شنشي الشمالية الغربية هي أول حالة محلية تظهر منذ 14 فبراير/شباط، إلا أنه يتم اكتشاف حالات إصابة بين الوافدين من الخارج بشكل متكرر.

وقالت لجنة الصحة في مقاطعة شنشي إن المصاب في شيان يعمل في مستشفى محلي وهو مسؤول عن جمع عينات من الأشخاص في الحجر الصحي لاختبار فيروس كورونا.

في سياق متصل، أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، يوم الخميس الماضي، أن اللجنة الأولمبية الصينية عرضت تقديم لقاح ضد فيروس كورونا للمشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، وأولمبياد 2022 في بكين.

وقال باخ خلال إحاطة إعلامية: "نحن ممتنون لهذا العرض، الذي يتماشى مع روح التضامن الأولمبي الحقيقية. ستدفع اللجنة الأولمبية الدولية مقابل الجرعات الإضافية من اللقاحات للفرق الأولمبية وللفرق الأولمبية لذوي الإعاقات".

ونقل المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، كريستيان كلاو، على "تويتر" عن باخ، قوله:

"اللجنة الأولمبية الدولية تلقت عرضا جيدا من اللجنة الأولمبية الصينية. والاقتراح هو توفير جرعات إضافية من اللقاح لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو وبكين".

يذكر ان الصين كانت قد أطلقت أول جواز سفر رقمي لمواطنيها، يسمح لهم بإثبات حالتهم الصحية أثناء السفر من وإلى خارج البلاد.

وتظهر هذه الشهادة الرقمية إذا ما كان حاملها قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد أم لا، إضافة إلى نتائج اختبار فيروس "كورونا" (بي سي أر)، متاحة للمواطنين الصينيين عبر برنامج أطلقته البلاد على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "وي تشات"، وفقا لما نقلته صحيفة "تشاخين غلوبال" الصينية.