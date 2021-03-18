"4 دول ستطبع معنا"... نتنياهو يرفض التعليق بشأن العلاقات مع السعودية

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، التعليق على سؤال وجّه له بشأن العلاقات المحتملة مع السعودية.

واكتفى نتنياهو، في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، بالقول إن "هناك 4 دول أخرى على وشك توقيع اتفاقيات معنا"، دون ذكر من هي هذه الدول.

רה"מ @netanyahu מסרב להשיב אצל @efitriger אם ישראל מקיימת מגעים עם סעודיה, אך מבטיח: "יש עוד 4 מדינות שעומדות לחתום איתנו על הסכמים"

(צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת) pic.twitter.com/As47xvEzTf — גלצ (@GLZRadio) March 18, 2021

​وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، قال أمس الأربعاء، إنه يعتقد أن "قطر والسعودية وسلطنة عمان والنيجر هي الدول التي ستطبع علاقاتها مع إسرائيل".

وزعم كوهين، في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن "الدول الراغبة في التطبيع تريد معرفة موقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل، وكذلك حيال موقفها من الاتفاق النووي الإيراني، بوجه خاص أو إيران بوجه عام"، مرجحا توقيع المزيد من الدول العربية والإسلامية اتفاقات سلام مع بلاده.

ووقعت إسرائيل اتفاقيات سلام، العام الماضي، مع الإمارات والسودان والبحرين برعاية الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب، فيما افتتحت مكتب تمثيل لدى المملكة المغربية، في العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي.