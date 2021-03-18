طالبان تتلقى دعوة لحضور مؤتمر موسكو حول أفغانستان

أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، محمد نعيم وردك، اليوم الخميس، أن حركة طالبان تلقت دعوة لحضور مؤتمر موسكو حول أفغانستان وستدرس هذه المسألة.

وقال نعيم: "لقد تلقينا مثل هذه الدعوة وسنقوم بدراسة هذا الموضوع".

وفي وقت سابق، أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أن "المؤتمر حول أفغانستان المقرر يوم 18 مارس الجاري، يعقد بمشاركة الولايات المتحدة وباكستان والصين ووفدي كابول و"طالبان"، وأن اللقاء سيعقد بصيغة ما يعرف بـ" الترويكا الموسعة" (روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان) والأطراف الأفغانية".

يذكر أنه في نهاية شباط/ فبراير من العام الماضي، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" على اتفاق سلام هو الأول منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، وينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 عنصر من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.