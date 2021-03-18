سيؤول تؤكد التزامها بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية

صرح وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ أوي يونغ، عقب مباحثات بصيغة "2 + 2" مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، بأن كوريا الجنوبية ملتزمة بتنفيذ مهمة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مما يعني عدم وجود أسلحة نووية ليس فقط في كوريا الشمالية، ولكن أيضًا في الجنوب.

سيؤول - سبوتنيك. وردًا على سؤال حول موقف حكومة كوريا الجنوبية فيما يتعلق بإصرار الولايات المتحدة على نزع السلاح النووي من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في حين أن سيؤول كثيرا ما تذكر مصطلح "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية"، قال جونغ أوي يونغ:

"لدينا تعريف واضح إلى حد كبير بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، والذي المقصود به عدم وجود أسلحة نووية فيها. بل وعندما نتحدث عن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، فإننا نبين لكوريا الشمالية أن كوريا الجنوبية قد تم نزع السلاح النووي منها بالفعل.. وإذا تحدثنا عن شبه الجزيرة الكورية، فإننا نثق أكثر بكثير في قدرتنا على إقناع كوريا الشمالية بأن تحذو حذونا، لذلك أعتقد أن هذا التعبير هو الأصح".

ويقوم وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين، لويد أوستن وأنتوني بلينكين، بأول جولة خارجية لهما بعد تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث زارا اليابان في الفترة من 15 إلى 16 آذار/مارس، وفي الـ17 مارس، وصلوا إلى كوريا الجنوبية، حيث عقدت مفاوضات بصيغة "2 +2". وذلك لتعزيز التحالف الثنائي وتنسيق السياسة تجاه كوريا الشمالية.

وفي بيان مشترك عقب المحادثات، تم تحديد البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على أنها قضايا ذات أولوية بالنسبة للحلف. واتفق الطرفان على العمل معا بشكل وثيق في عملية مراجعة السياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، والتي من المقرر الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة.

وسيغادر وزير الخارجية الأمريكي سيؤول، في الـ 19 من مارس الجاري، متوجها إلى مدينة (أنكوراج) في (ألاسكا) بالولايات المتحدة ألاسكا، لينضم إلى مستشار الأمن القومي جيك ساليفان، حيث سيعقد لقاء مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية يانغ جيتشي، وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي.