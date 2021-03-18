إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عدد من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى في القدس.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، عن دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة. وأضافت دائرة الأوقاف أن "99 مستوطنا بينهم 43 طالبا تلموديا، اقتحموا باحات "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية".

وكانت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، اقتحمت، الأحد الماضي، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة للشرطة الإسرائيلية.

99 مستوطنا يقتحمون باحات "الأقصى"



القدس 18-3-2021 وفا- اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

التفاصيل: https://t.co/0m67tuyO5I pic.twitter.com/UEWN6ZOpAX — Wafa News Agency (@WAFA_PS) March 18, 2021



وأفادت وكالة "عرب 48"، يوم الأحد، بأن الشرطة الإسرائيلية عمدت إلى استفزاز الفلسطينيين لإبعادهم عن مسار الاقتحامات الجماعية للمستوطنين التي دعت إليها "جماعات الهيكل".

ونشرت القوات الإسرائيلية العشرات من عناصرها وقواتها الخاصة داخل وخارج ساحات المسجد الأقصى لتسهيل اقتحامات المستوطنين المستمرة، وفي المقابل واصلت فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.