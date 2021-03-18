"خطوة الانتقام الشديد"... الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى أمريكا وإسرائيل

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن "قواته تكرس جهودها لتنمية قدراتها في المواجهة الاستراتيجية مع أمريكا والكيان الصهيوني".

وردا على أن مجيء جو بايدن للرئاسة في أمريكا سيؤجل خطوة الانتقام الشديد لعمليات اغتيال القادة الإيرانيين، قال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، في مقابلة مع راديو طهران، بمناسبة يوم الحرس الثوري، إن "الأمريكيين متورطون في اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني وآلاف الشهداء الآخرين ويجب أن يدفعوا الثمن، ولن يحصل أدنى تردد في تحقيق هدفنا هذا".

وأضاف العميد رمضان شريف أن "مجيء وذهاب الأشخاص في أمريكا لن يحدث أي تغيير في هذا الهدف"، مؤكدا أن "منظمة الأمم المتحدة غير قادرة على معاقبة هؤلاء المجرمين بالرغم من أنه تجري متابعة هذه الجرائم عبر القنوات القضائية إلا أنه ليس لدينا أي أمل بجدواها وبالتأكيد سنستفيد من نفس أسلوبهم".

وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، وجه أمس الأربعاء، رسالة إلى قوات الحرس الثوري، بمناسبة يوم هذه القوة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، دعا الخامنئي، في رسالته، قوات حرس الثورة إلى "مواصلة مهامهم بقوة". وأوضحت أنه "بمناسبة ولادة الإمام الحسين ويوم حرس الثورة الإسلامية، وجه قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة، رسالة إلى قائد الحرس الثوري".

كما بعث القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد موسوي، رسالة إلى القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي؛ مهنئا فيها بمناسبة ذكرى يوم الحرس الثوري. وأكد موسوي في رسالته أن "الحرس الثوري هو تجسيد لبركات الثورة الإسلامية وتوجيهات وقائد الثورة الاسلامية"، مشيرا إلى أن "تالق نجم الحرس الثوري على مدى العقود الماضية، إلى جانب الإيمان وبصيرة المنتسبين إليه وتضحياتهم القائمة على نهج الولاية، شكّل نموذجا يحتذى به لأنصار الثورة الإسلامية".