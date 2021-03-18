الاتحاد الأوروبي يحدد موعد إطلاق شهادات كورونا الرقمية

حددت المفوضية الأوروبية موعد إصدار شهادات رقمية تجعل عمليات السفر والانتقال بين الدول الأعضاء فيه أكثر سهولة.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمفوضية الأوروبية على "تويتر"، اليوم الخميس، وقالت إنه سيتم إصدار شهدات خضراء رقمية لمواطني الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تمثل حل يسمح لهم بالسفر بأمان.

A Digital Green Certificate offers an EU-wide solution to ensure people can travel safely and with minimum restrictions in the EU this summer.



Our goal is to make it an easy-to use, secure and non-discriminatory tool to facilitate free movement.



How will it work? ↓ — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 18, 2021

وقالت المفوضية الأوروبية إن تلك الشهادات تساهم في تخفيف الإجراءات المتبعة لحماية مواطني الدول الأوروبية من كورونا وجعل عملية السفر والتنقل أكثر سهولة.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الهدف من إصدار تلك الشهادات الرقمية هو توفير وسيلة سهلة الاستخدام وتيسير عملية التنقل دون تمييز بين شخص وآخر.

وتقدم تلك الشهادات دليلا على أن حامليها قد تم تطعيمهم أو تعافيهم من كورونا كما توضح نتائج فحص حامليها المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وتهدف تلك الخطوة إلى تخفيف القيود المفروضة على السفر والتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي تمهيدا لرفع الإغلاق بصورة كاملة.

ولفتت المفوضية إلى أنه من المقرر أن يبدأ توفير تلك الشهادات بحلول الصيف المقبل.