بعد نمو معدلات التضخم... "المركزي" التركي يرفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة من 17 إلى 19 في المئة على عملية إعادة الشراء "الريبو" لأسبوع، بعد ارتفاع معدل التضخم الشهر الفائت وتراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

أنطاكيا– سبوتنيك. وأكد بيان صادر عن البنك المركزي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، أن اللجنة قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من 17 إلى 19 في المئة.

وقررت اللجنة إجراء تشديد نقدي قوي بهدف السيطرة على توقعات التضخم، مع الإشارة إلى إمكانية إجراء تشديد نقدي إضافي إذا لزم الأمر حتى يتم تحقيق انخفاض مستدام في التضخم واستقرار الأسعار.

وأفاد البيان: "إن ارتفاع توقعات التضخم العالمي يؤدي إلى حالة من عدم اليقين بالسياسات النقدية للبلدان المتقدمة وتقلبات الأسواق العالمية، بناء على ذلك تقرر إجراء تشديد نقدي قوي".

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية من 7.4760 إلى 7.3280 عقب قرار البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة ليصل إلى أدنى مستوى في الأسبوعين الماضيين.

وشهدت الليرة التركية خلال الأسبوعين الماضيين، تراجعاً حاداً أمام العملات الأجنبية، بحيث تجاوز سعر صرف الليرة أمام الدولار الـ 7.50.

وارتفع معدل التضخم السنوي في شباط/ فبراير الماضي، أكثر من المتوقع ليصبح 15.61 في المئة على أساس سنوي.