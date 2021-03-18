منظمة إيطالية تعرب عن تضامنها مع بوتين في مواجهة تصريحات بايدن بحقه

أعربت رئاسة الرابطة الاجتماعية الإيطالية لأصدقاء روسيا، اليوم الخميس، عن تضامنها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فيما يتعلق بالتصريحات المهينة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحقه.

روما- سبوتنيك. وفي رسالة تضامن خاصة حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها، أكد رئيس الرابطة الإيطالية، لورنزو فالوريا، أن بايدن لم يوجه فقط اتهامات خطيرة للغاية ضد رئيس دولة أجنبية دون أي برهان، بل وصفه أيضًا بـ"قاتل." وأشار إلى أن أيا من الرؤساء الأمريكيين من قبل لم يسمح لنفسه "بتوجيه إهانات شخصية حقيقية" ضد رئيس الدولة الروسية".

ووفقاً لفالوريا، فإن الرئيس الأمريكي، الذي علق كثيرون آمالهم عليه، أثبت أنه شخص فظ وعصبي، كما أنه من أنصار الحرب.

ولخص رئيس الرابطة "في رأينا، لقد حان الوقت لكي تخطو إيطاليا كأول دولة، وبعدها كل الدول الأوروبية الأخرى، خطوة الابتعاد عن المواقف الأمريكية، وتقوم بتوضيح التصرفات الأمريكية."

يذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن أنه يعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتنين، "قاتلا"، وزعم أن بوتين سيتحمل مسؤوليته عن التدخل في الانتخابات الأمريكية، وذلك ردا على سؤال ذي صلة من قبل وسائل الإعلام.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، توضيح ما إذا كانت كلمات بايدن عن بوتين "استعارة". وأضافت أن الرئيس الأمريكي صرح في وقت سابق بأنه لن "يمسك نفسه" عن التعبير عن موقفه سواء في الاتصالات المباشرة مع القيادة الروسية أو في التقييمات العامة.