روسيا تقدم لقاحا ضد كورونا للحيوانات في نهاية أبريل

أعلنت هيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية "روس سيلخوز نادزور"، اليوم الخميس، أنها في نهاية نيسان/ أبريل، ستقدم لقاحًا بيطريا ضد العامل المسبب لـ "كوفيد 19"، وقد تم بالفعل فتح الطلب المسبق على العقار.

موسكو - سبوتنيك. ووفقًا لمواد صحيفة "الطب البيطري والحياة" التابعة للهيئة، فإن "اللقاح في مرحلة التسجيل وسيظهر في السوق في المستقبل القريب. وقد تم بالفعل فتح طلب مسبق على العقار الجديد"؛ حيث يخطط لعرض اللقاح في 20 نيسان/ أبريل.

يذكر، بأن لقاح "كارنيفاك-كوف" مخصص للوقاية من عدوى فيروس كورونا (كوفيد19) لدى حيوانات الفراء والكلاب والقطط، عملت على تطويره المؤسسة العلمية التابعة لـ "روس سيلخوز نادزور" المركز الفيدرالي لصحة الحيوان.

وفي سبتمبر الماضي، أفاد رئيس هيئة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية سيرغي دانكفيرت إن العينات التجريبية من لقاح فيروس كورونا للحيوانات يجري تطويرها في روسيا.