عن طريق الخطأ... حقن رضيع بلقاح "سينوفاك" الصيني في تشيلي

أفادت مصادر إعلامية رسمية، أنه تم تطعيم رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر في تشيلي، عن طريق الخطأ بلقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وصرحت والدة الرضيع للقناة التلفزيونية "أوراس 24" الإسبانية أنها "أحضرت ابنها لتلقي التطعيمات المناسبة لسنه في مركز صحة الأسرة في بلدية تيروا بإقليم بيو بيو".

وقالت سلطات البلدية إنه بعد تطعيم الرضيع عن طريق الخطأ، تم إخطار الجهات المعنية واتخذت كافة الإجراءات لرصد ومراقبة حالة الرضيع الصحية". كما تم إجراء تحقيق في كيفية إعطاء الرضيع اللقاح الخاطئ.

وصرحت السلطات: "نحن قلقون للغاية بشأن صحة الطفل الذي لم تظهر عليه أعراض سلبية، وهو تحت المراقبة"، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم كل المساعدة اللازمة لعائلة الطفل".