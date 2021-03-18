ألمانيا ترحب "باللغة الواضحة" بشأن روسيا لكن ترفص التعليق على تصريحات بايدن

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، إن ألمانيا ترحب بـ "اللغة الواضحة" من جانب الولايات المتحدة بشأن روسيا.

وقال ماس "منذ أن تولت إدارة بايدن السلطة، أوضحت المحادثات التي أجريناها مع ممثلين مختلفين أنه ستكون هناك لغة واضحة في واشنطن بشأن روسيا. وقد أثبت جو بايدن ذلك على وجه الخصوص"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

ومع ذلك، رفض الوزير الألماني، التعليق على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن إبداء الآراء حول تصريحات الرئيس الأمريكي ليست وظيفته.

في مقابلته مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، الأربعاء، قال بايدن إن بوتين سيتعين عليه "دفع ثمن" التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. وسئل الرئيس الأمريكي أيضا عما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي "قاتلا" فوافق.

من جانبه رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره الأمريكي، جو بايدن، ناصحا إياه النظر في المرآة، وقائلا إن "كل إناء ينضح بما فيه" وداعيا له بالصحة.

وتابع: "إدارة الولايات المتحدة لديها توجه محدد في العلاقات مع روسيا ولكن بشروطها وفي القضايا التي تهمها فقط".. مشيرا إلى أن "موسكو ستواصل تطوير العلاقات مع جميع دول العالم بما في ذلك واشنطن".

من جهته، وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، كلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نظيره الروسي، "بالتصريحات السيئة للغاية"، مؤكدا أن "روسيا ستنطلق من حقيقة أن بايدن بالتأكيد لا يرغب بتحسين العلاقات مع موسكو".

وقال بيسكوف للصحفيين: "لن أطيل في الرد على ذلك. سأقول فقط إن هذه التصريحات سيئة للغاية لرئيس الولايات المتحدة. إنه بالتأكيد لا يرغب بتحسين العلاقات مع بلدنا، وسننطلق من هذا".