البرلمان الإسباني يوافق على مشروع قانون "القتل الرحيم"

وافق البرلمان الإسباني بأغلبية الأصوات، اليوم الخميس، على مشروع قانون بشأن إضفاء الشرعية على القتل الرحيم.

ووفقا لوكالة "رويترز" أيد 202 برلماني مشروع القانون مقابل 141 عارضه وامتنع اثنان عن التصويت.

وبحسب مشروع القرار يمكن لأي مواطن إسباني بالغ أو شخص لديه تصريح إقامة في البلاد، ويعاني من مرض عضال ويعاني من "معاناة جسدية أو عقلية لا تطاق"، طلب القتل الرحيم.

وبعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر، ستصبح إسبانيا رابع دولة في الاتحاد الأوروبي بعد بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا تسمح بهذا الإجراء.