مسؤول أفغاني لـ"سبوتنيك": لا لقاءات ثنائية مع "طالبان" حتى الآن في موسكو ومطلبنا هو إنهاء العنف

موسكو - سبوتنيك. وقال نادري لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر حول أفغانستان في موسكو، "سيكون هناك اجتماع بحضور آخرين بما فيها المشاركين الدوليين. ونتوقع أن يقوم السيد [المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير] كابولوف بتسهيل لقاء بين الجانبين".

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation