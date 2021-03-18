مسؤول أفغاني لـ"سبوتنيك": لا لقاءات ثنائية مع "طالبان" حتى الآن في موسكو ومطلبنا هو إنهاء العنف

نفى الأفغاني نادر نادري، العضو رفيع المستوى في فريق مفاوضات السلام، كبير مستشاري الرئيس أشرف غني، تحديد أي لقاءات ثنائية مع حركة "طالبان" خلال اجتماع موسكو المنعقد الآن حول أفغانستان.

موسكو - سبوتنيك. وقال نادري لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر حول أفغانستان في موسكو، "سيكون هناك اجتماع بحضور آخرين بما فيها المشاركين الدوليين. ونتوقع أن يقوم السيد [المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير] كابولوف بتسهيل لقاء بين الجانبين".

وحول حصول لقاءات ثنائية بين الوفد الحكومي وطالبان، أجاب "لا توجد اجتماعات ثنائية مقررة بعد".

أمّا بالنسبة للمطالب الرئيسية للوفد الحكومي، أكّد نادري أنّ المطلب الرئيسي للجمهورية الإسلامية الأفغانية هو إنهاء العنف، ووقف إطلاق النار.

وأضاف "لطالما شددت جمهورية أفغانستان الإسلامية على ضرورة وقف إطلاق النار أولا، وحماية الحقوق والحريات خاصة للمرأة الأفغانية، والحفاظ على نظامنا الدستوري... هذا هو مفتاح مستقبل استقرار بلدنا فهذه مطالب مستمرة".

وتحتضن العاصمة الروسية، موسكو، اليوم، مؤتمرا حول أفغانستان تشاركه في الحكومة الأفغانية وطالبان وشخصيات أفغانية مستقلة، بالإضافة إلى المبعوثين الخاصين إلى أفغانستان لكل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وباكستان، وكذلك المبعوث القطري الخاص.