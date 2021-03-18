رغم تسجيل حالات محلية... بريطانيا: لا دليل على تسبب لقاح "أسترازينيكا" في تجلط الدم

صرحت الهيئة المسؤولة عن الدواء في بريطانيا، اليوم الخميس، أنها لم تعثر على أي صلة مباشرة بين لقاح "أسترازينيكا" وجلطات الدم بعد أن أوقف عدد كبير من الدول اللقاح بسبب مخاوف صحية.

وأضافت أيضا أنه لا توجد أي صلة بالجلطات ولقاح فايزر، ولم تكن الحوادث أعلى في المجموعات الملقحة من غير الملقحين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال جون راين، الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية المستقلة: "لا يوجد دليل على حدوث جلطات دموية في الأوردة أكثر مما كان متوقعا في غياب التطعيم، لأي من اللقاحين".

ومع ذلك، قالت الوكالة إن هناك خمس حالات لنوع نادر من الجلطة الدموية في أوردة دماغية، سجلت بين أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" لكن فوائد اللقاح تفوق بكثير أي مخاطر محتملة.

أدت المخاوف بشأن التقارير المتعلقة بجلطات الدم، إلى جانب انخفاض مستويات الصفائح الدموية، إلى إيقاف دول أوروبية بما في ذلك ألمانيا، طرح اللقاح لحين التحقيق في الحالات.

ومع ذلك، قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية إن استخدام اللقاح يجب أن يستمر حتى يتم التحقيق في الحالات الخمس، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضافت:

الأدلة المتاحة لا تشير إلى أن جلطات الدم في الأوردة (الجلطات الدموية الوريدية) سببها لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد- 19.

وتابعت أن هناك مراجعة أخرى مفصلة جارية، للحالات البريطانية من نوع نادر جدا من الجلطة الدموية في الأوردة الدماغية التي تحدث مع انخفاض الصفائح الدموية.