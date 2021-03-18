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    هولندا تعلق استخدام لقاح أسترا زينيكا ضد كورونا

    وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح "أسترازينيكا" آمن وفعال وفوائده تفوق مخاطره بكثير

    © REUTERS / DADO RUVIC
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    أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد "آمن وفعال"، وذلك في ظل تعليق عدد من الدول استخدامه بسبب احتمالية ظهور جلطات دموية لدى متلقيه.

    أمستردام - سبوتنيك. قالت إيمير كوك، المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية في مؤتمر صحفي حضرته رئيسة لجنة تقييم اللقاحات سابين ستراوس: "خبراؤنا وصولوا إلى استنتاج بأن لقاح "أسترازينيكا" آمن وفعّال ويحمي من فيروس كورونا".

    اللقاح البريطاني أسترازينيكا
    © AFP 2021 / John Cairns
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    وأضافت في كلمتها "سوف نطلق تحقيقا إضافيا حول اللقاح" حول الآثار السلبية، لكنها عادت وأكدت أن اللقاح آمن وفعّال و"فوائده تفوق مخاطره بكثير".

    وكانت وكالة الدواء الأوروبية قد صرحت، أمس الأربعاء، إنها لم تجد حتى الآن أي علاقة سببية بين اللقاح والحوادث، وقالت منظمة الصحة العالمية أيضا إنه لا توجد صلة مؤكدة ويجب ألا يصاب الناس بالذعر، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".

    وعلقت دول عدة أغلبها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، على رأسها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، استخدام هذا اللقاح في انتظار نتيجة تحقيق وكالة الدواء الأوروبية. ويما يلي كل ما دار حول أزمة لقاح "أسترازينيكا".

    وأعطيت أكثر من 45 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد 19"، من قبل جميع الشركات المصنعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية منذ أن بدأ طرح اللقاحات قبل 3 أشهر.

    تحقق وكالة الدواء الأوروبية في تقارير حول 30 حالة من اضطرابات الدم غير العادية من بين 5 ملايين شخص حصلوا على لقاح "أسترا زينيكا" في الاتحاد الأوروبي.

    وينصب اهتمام الوكالة الأساسي على حالات الجلطات الدموية في الرأس، وهي حالة نادرة يصعب علاجها وتسمى الخثار الوريدي الدماغي.

    في ألمانيا، تم تشخيص إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما بهذه الحالة بعد 16 يوما من التطعيم. استنادا إلى المعدل المعروف لهذا المرض بين عموم السكان، فمن المفترض العثور على حالة واحدة بين كل 1.6 مليون شخص. وسجلت حالات وفاة في بعض الدول.

    وأعطت بريطانيا أكثر من 11 مليون جرعة من اللقاح بالفعل، ولم ترصد أي تغير غير طبيعي في إصابات تجلط الدم، وحثت البريطانيين على الاستمرار في الحصول على لقاحاتهم، بما في ذلك لقاح "أسترازينيكا". قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه سيتلقى اللقاح قريبا.

    وقالت كندا إن خبراء الصحة على يقين من أن جميع لقاحات "كوفيد 19" المتداولة في البلاد آمنة، بما في ذلك "أسترازينيكا".

    وأعلنت الشركة نفسها، يوم الأحد الماضي، أن مراجعة بيانات السلامة الخاصة بأكثر من 17 مليون شخص تم تطعيمهم في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بلقاحها، لم تظهر أي دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية.

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    الكلمات الدلالية:
    لقاحات, لقاح, وكالة الأدوية الأوروبية, فيروس كورونا
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