البيت الأبيض: بايدن غير أسف على تصريحاته حول بوتين

أعلن جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن بايدن غير أسف على تصريحاته حول بوتين، مشيرا في الوقت نفسه لوجود تحقيقات جارية بخصوص احتمالية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.