البيت الأبيض يرد على عرض بوتين بنقل الحديث مع بايدن على الهواء

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في ردها على عرض بوتين لبايدن اليوم، بأن الرئيس بايدن أجرى محادثات مع نظيره الروسي بالفعل، وهناك الكثير من القادة الذين لم يتحدث معهم بعد.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مواصلة حديثه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، من خلال بث مباشر على الهواء.

"هذا ما أفكر فيه، مبادرة الاتصال الهاتفي جاءت من الرئيس بايدن في المرة السابقة. أرغب في تقديم اقتراح للرئيس بايدن بمواصلة حديثنا، بشرط أن يكون الحديث على الهواء، ما يسمى أونلاين. دون أي تأخير، حوار مفتوح ومباشر. أعتقد أن هذا سيكون أمرا ممتعا للشعب الروسي والشعب الأمريكي ولدول أخرى عدة".

وقال بوتين عبر أثير قناة "روسيا 24":

وأضاف بوتين: "لا أرغب في تأجيل الأمر... من الممكن الحديث غدا أو يوم الاثنين. نحن مستعدون في أي وقت يناسب الجانب الأمريكي".

ورد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره الأمريكي، جو بايدن، الذي وصفه "بالقاتل"، ناصحا إياه النظر في المرآة، مشيرا إلى أن كل إناء بما فيه ينضح، داعيا له بالصحة.

وقال الرئيس الروسي في وقت سابق من اليوم: "أنا أعرفه جيدا [يقصد بايدن]. بماذا سأرد عليه؟ كن بصحة جيدة. أتمنى له الصحة الجيدة. أقولها دون سخرية ولا مزحة".

وتابع: "إدارة الولايات المتحدة لديها توجه محدد في العلاقات مع روسيا ولكن بشروطها وفي القضايا التي تهمها فقط". مشيرا إلى أن "موسكو ستواصل تطوير العلاقات مع جميع دول العالم بما في ذلك واشنطن".

منوها: بالحديث على نطاق أوسع حول هذا الموضوع، ما أود قوله هو أن في تاريخ كل أمة، يوجد العديد من الأحداث الصعبة والدرامية والدموية. ولكن عندما نقيم الآخرين، أو عندما نقيم حتى الدول الأخرى، فإننا دائمًا ما نبدو وكأننا ننظر في المرآة. فنحن دائما ما نرى أنفسنا فيها".

قال بوتين: "دائما ما نصف الآخرين بما نحن عليه من صفات".

وأكمل متحدثا عن المؤسسة الأمريكية، "الأمريكيون الأفارقة يتعرضون للظلم والإبادة حتى الآن".

وأشار بوتين إلى أنه في التاريخ الأمريكي كانت هناك "فترة صعبة للغاية وطويلة وقاسية من العبودية".

وتابع بوتين: "كل هذا يمر عبر التاريخ، يصاحب حياة الولايات المتحدة حتى يومنا هذا، وإلا من أين جاء حركة "حياة السود مهمة".

من جهته، وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، كلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "بالتصريحات السيئة للغاية"، مؤكدا على أن "روسيا ستنطلق من حقيقة أن بايدن بالتأكيد لا يرغب بتحسين العلاقات مع موسكو".

وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على كلام الرئيس الأمريكي: "لن أطيل في الرد على ذلك. سأقول فقط إن هذه التصريحات سيئة للغاية لرئيس الولايات المتحدة. إنه بالتأكيد لا يرغب بتحسين العلاقات مع بلدنا، وسننطلق من هذا".

وصرح بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن قد طلبت إجراء محادثة مع بوتين: "لا".

هذا وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقابلة بثتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، قد أكد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة مشيرا إلى أن ذلك "سيتحقق قريبا".

وقال بوتين في محادثته مع سكان القرم وسيفاستوبول ردا على ذلك: على الولايات المتحدة أن تحسب حسابًا لروسيا.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، توضيح ما إذا كانت كلمات بايدن "استعارة"، موضحة أن بايدن صرح في وقت سابق بأنه لن "يتراجع" في التعبير عن موقفه سواء في الاتصالات المباشرة مع القيادة الروسية أو في التقييمات العامة.