تسجيل
19:21 GMT18 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس تنزانيا الراحل، جون ماغوفولي

    "ماما سامية"... أول رئيسة أفريقية مسلمة ومحجبة

    © REUTERS / XXSTRINGERXX xxxxx
    العالم
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1048394063_0:0:2520:1418_1200x675_80_0_0_de02e5eb9208f2b6537593eaa4799277.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202103181048400012-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AC%D8%A8%D8%A9/

    بعد إعلان وفاة رئيس تنزانيا، جون ماغوفولي، مساء الأربعاء، تقرر أن تتولى نائبته المسلمة والمحجبة، سامية حسن صلوحي، قيادة البلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها في أفريقيا. ومع ذلك، يُعتقد أنها ستقود البلاد إلى حقبة جديدة.

    على عكس المتوقع، لم توجه المعارضة انتقادات لنائبة الرئيس الراحل وتمنت لها التوفيق في قيادة البلاد وفتح صفحة جديدة في تاريخها.

    وأعرب زعيم المعارضة، زيتو كابوي، عن تمنياته لحسن بالشجاعة والصبر، معربا عن تعازيه لها ولأسرة الرئيس في وفاة ماغوفولي.

    أحد شوارع مدينة زنجبار، تنزانيا 18 فبراير 2021
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    أنكر وجود كورونا واستهان به... وفاة رئيس تنزانيا جون ماجوفولي

    انتخبت حسن لأول مرة كنائب لماغوفولي عام 2015، وأعيد انتخابها العام الماضي معه، ووفقا للدستور، من المفترض أن تقضي ما تبقى من فترة الخمس سنوات في المنصب الأعلى، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

    من المقرر أن تصبح السيدة المحجبة رئيسة فعلية وحيدة لإحدى دول أفريقيا في الوقت الراهن– نظرا لأن الرئاسة الإثيوبية هي دور شرفي إلى حد كبير - وأن تنضم إلى قائمة قصيرة من النساء في القارة اللائي وصلن إلى القمة.

    وتُعرف هذه السيدة البالغة من العمر 61 عاما باسم "ماما سامية" - وهذا يعكس في الثقافة التنزانية الاحترام الذي تحظى به، وكانت اختيارها  لمنصب نائب الرئيس مفاجئا في عام 2015، حيث تفوقت على العديد من السياسيين البارزين الآخرين.

    انتخبت لأول مرة لمنصب عام في سنة 2000، وبرزت على الصعيد الوطني في عام 2014 كنائب لرئيس الجمعية التأسيسية، التي تم إنشاؤها لصياغة دستور جديد، وتميزت بسلوكها الهادئ في إدارة حالات الغضب من حين لآخر والطريقة التي تعاملت بها مع بعض أصحاب اللهجة المعارضة.

    أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، 5 يناير 2021
    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD
    أمير الكويت يبعث برقية تعزية إلى نائبة رئيس تنزانيا

    من حيث الشخصية، فإنها تتناقض مع ماغوفولي، فعندما بدا متسرعا، لا يخشى التحدث عن أي شيء ويفصح عن مشاعره، كانت هي أكثر تفكيرا ومراعاة. ويقال أيضا إنها مستمعة جيدة تؤمن باتباع الإجراءات الصحيحة.

    وصفها عضو البرلمان، يناير ماكامبا، الذي عمل معها في مكتب نائب الرئيس، بأنها "السياسي الأقل تقديرا في تنزانيا"، وقال: "لقد لاحظت عن كثب أخلاقيات عملها واتخاذها القرار ومزاجها. إنها قائدة قادرة للغاية".

    لكن لم يتضح بعد أين يضعها هذا من حيث السياسة، والأهم من ذلك أن عليها أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في نهج سلفها المتشكك في التعامل مع فيروس كورونا. لم يكن هناك شك في أنها كانت موالية للرئيس لكنها لم تكن تخشى أن تتحرك بمفردها.

    ولعل أهم دليل على ذلك كان عام 2017 عندما زارت زعيم المعارضة توندو ليسو في مستشفى بالعاصمة الكينية نيروبي بعد أن نجا من محاولة اغتيال. مع تكهن الناس بتورط عملاء الدولة، لذا تسببت صور الزيارة في إحداث صدمة في جميع أنحاء البلاد.

    رئيس تنزانيا الراحل، جون ماغوفولي
    © REUTERS / XXSTRINGERXX xxxxx
    في انتظار حقبة جديدة... امرأة تترأس تنزانيا بعد وفاة ماغوفولي

    رغم كونها نائب الرئيس منذ عام 2015، وعملت كوزيرة دولة في الحكومة السابقة، لا يُعرف الكثير عن حياة سامية الخاصة.

    ولدت في يناير 1960 في زنغبار - الجزر شبه المستقلة قبالة سواحل تنزانيا، وفي وقت لاحق، تابعت دراسة الإدارة العامة، أولا في تنزانيا ثم تخرجت في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

    في عام 1978، تزوجت من حافظ أمير، الذي يُعرف بأنه أكاديمي زراعي، لكنه أيضا ظل بعيدا عن الأنظار. منذ أن أصبحت سامية نائبا للرئيس، لم يتم تصوير الاثنين معا.

    لديهما أربعة أطفال أحدهم موانو حافظ أمير، الذي يشغل حاليًا مقعدًا في مجلس النواب في زنغبار.

    انظر أيضا:

    حرائق تغزو جبلا في تنزانيا... فيديو وصور
    خطر في أفريقيا... انتشار مرض غامض ومجهول في تنزانيا
    تنزانيا تكشفت سبب وفاة رئيسها وحقيقة إصابته بفيروس "كورونا"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    قبل 10 سنوات طرقت الديمقراطية نافذة سوريا
    قبل 10 سنوات من اليوم... "الديمقراطية" تطرق نافذة سوريا
    توازن القوى في سوريا
    أحدث خارطة لتوازن القوى في سوريا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك