بلينكن يهدد بمعاقبة الكيانات المشاركة في مشروع "التيار الشمالي 2" ويأمرها بالانسحاب الفوري منه

هدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، بمعاقبة الكيانات المشاركة في مشروع مد خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، مطالبا إياها بالتخلي عن عملها في المشروع فورا.

وقال بلينكن، في بيان له "إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزمة بالامتثال للتشريعات الأمريكية التي تتطلب فرض عقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي 2"، ونكرر تحذيرنا لأي كيان مشارك في المشروع".

وتابع: "أي كيان مشارك في المشروع يخاطر بالتعرض للعقوبات ويجب أن يتخلى على الفور عن العمل في مشروع خط أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي 2".

وأضاف بلينكن: "إن إدارة بايدن تراقب عن كثب الجهود المبذولة لاستكمال مشروع خط أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي 2" وتعمل على تقييم الكيانات المشاركة في المشروع".

وأضاف: "كما قالت العديد من الإدارات الأمريكية، إن خط الأنابيب هذا هو مشروع جيوسياسي لروسيا، والهدف منه تقسيم أوروبا وإضعاف أمن الطاقة في أوروبا".

وتعارض الولايات المتحدة هذا المشروع، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

ويتضمن المشروع الروسي بناء خطين رئيسيين بطاقة إجمالية 55 مليار متر مكعب في السنة من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. كما أنه سيمر عبر المناطق الاقتصادية الإقليمية أو الاقتصادية الخالصة لفنلندا والسويد والدنمارك.