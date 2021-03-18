زاخاروفا: اتخاذ خطوات حاسمة في العلاقات الروسية الأمريكية يأتي بتحقق شرط واحد

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وجود شرط واحد، إذا تحقق، يمكن بعده اتخاذ خطوات حاسمة بشأن العلاقات الروسية الأمريكية.

وقالت زاخاروفا في مقابلة على القناة الأولى، ردا على سؤال حول طبيعة رد روسيا على تصرفات الولايات المتحدة وما إذا كان هناك "رد جديد أو جدي بما فيه الكفاية": " أنتم تتحدثون عن خطوات، ونحن نتحدث عن طريق مسدود. في البداية من الضروري الخروج من الطريق المسدود، وبعد ذلك اتخاذ خطوات جميلة ، قوية، حاسمة، بهذا الاتجاه الآن كل شيء موجه".

وبحسب زاخاروفا، المشكلة الأساسية هي في الطريق المسدود. مشيرة إلى أن الكلمة الأساسية هي الطريق المسدود في العلاقات الثنائية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الأربعاء، أنها استدعت السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور، وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن. مشيرة إلى أن موسكو مهتمة بالحيلولة دون تدهور العلاقات مع واشنطن.

وأكدت البعثة الدبلوماسية أن السفير الروسي انطونوف سيعود إلى موسكو في 20 آذار/مارس لإجراء مشاورات.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في مقابلة بثتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة مشيرا إلى أن ذلك "سيتحقق قريبا".

ورد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره الأمريكي، جو بايدن، الذي وصفه "بالقاتل"، ناصحا إياه النظر في المرآة، مشيرا إلى أن كل إناء ينضح بما فيه، داعيا له بالصحة.

وقال الناطق باسم الرئاسة دميتري بيسكوف للصحفيين، تعليقا على كلام الرئيس الأمريكي: "لن أطيل في الرد على ذلك. سأقول فقط إن هذه التصريحات سيئة للغاية لرئيس الولايات المتحدة. إنه بالتأكيد لا يرغب بتحسين العلاقات مع بلدنا، وسننطلق من هذا".

وقال بوتين في محادثته مع سكان القرم وسيفاستوبول ردا على ذلك: على الولايات المتحدة أن تحسب حسابًا لروسيا.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الرئيس جو بايدن، غير أسف على تصريحاته ضد نظيره الروسي فلاديمير بوتين التي وصفه فيها بـ"القاتل"، لافتة إلى تمسك واشنطن بالطرق الدبلوماسية في التعامل مع موسكو.

وحول التدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات الأمريكية، أكدت ساكي أن "هناك تحقيقات جارية بخصوص احتمال التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020".

واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مواصلة حديثه مع الرئيس الأمريكي، مباشرة على الهواء وأمام الجميع.

وقال بوتين عبر أثير قناة "روسيا 24": "هذا ما أفكر فيه، مبادرة الاتصال الهاتفي جاءت من الرئيس بايدن في المرة السابقة. أرغب في تقديم اقتراح للرئيس بايدن بمواصلة حديثنا، بشرط أن يكون الحديث على الهواء، ما يسمى أونلاين. من دون أي تأخير، حوار مفتوح ومباشر. أعتقد أن هذا سيكون أمرا ممتعا للشعب الروسي والشعب الأمريكي ولدول أخرى عدة".

وأضاف بوتين: "لا أرغب في تأجيل الأمر... من الممكن الحديث غدا أو يوم الاثنين. نحن مستعدون في أي وقت يناسب الجانب الأمريكي".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في ردها على عرض بوتين لبايدن اليوم، بأن الرئيس بايدن أجرى محادثات مع نظيره الروسي بالفعل، وهناك الكثير من القادة الذين لم يتحدث معهم بعد.