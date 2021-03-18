رئيس وزراء فرنسا ينضم إلى نظيره البريطاني في تحدي "الطمأنة بشأن اللقاح"

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، إن فرنسا ستستأنف استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لمرض "كوفيد 19"، اعتبارا من بعد ظهر يوم الجمعة، مضيفا أنه سيكون من بين أولئك الذين يتلقون اللقاح.

وقال كاستيكس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "سأحصل بنفسي على هذا اللقاح (أسترازينيكا) لأظهر أنه يمكننا الثقة الكاملة به"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبعد تعليق استخدام اللقاح يوم الاثنين، قال كاستيكس إن الجهة المنظمة للصحة في فرنسا ستحدث قواعدها الإرشادية يوم الجمعة، عقب إعلان هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي أن اللقاح "آمن وفعال".

أكدت وكالة الدواء الأوروبية، اليوم الخميس، أن اللقاح الذي طورته شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، والمضاد لفيروس كورونا المستجد، "آمن وفعال"، وذلك بعد تعليق عدد من الدول استخدامه بسبب احتمالية ظهور جلطات دموية لدى متلقيه.

يأتي إعلان كاستيكس عن حصوله على اللقاح بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن لقاحي "أوكسفورد/ أسترازينيكا" و"فايزر"، الذين طرحا في بريطانيا، آمنين، وأنه سيتلقى جرعة من التطعيم الأول غدا.

صرحت الهيئة المسؤولة عن الدواء في بريطانيا، اليوم الخميس، أنها لم تعثر على أي صلة مباشرة بين لقاح "أسترازينيكا" وجلطات الدم بعد أن أوقف عدد كبير من الدول اللقاح بسبب مخاوف صحية.

وأضافت أيضا أنه لا توجد أي صلة بين الجلطات ولقاح "فايزر"، ولم تكن الحوادث أعلى بين المجموعات الملقحة من غير الملقحين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".