الخارجية الروسية: بدأنا التحضير لإجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وبايدن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها بدأت بتنفيذ تكليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التحضير لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

جاء في تعليق وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": وفقا لتوجيهات الرئيس الروسي "لقد بدأنا تنفيذ التكليف".

وقال بوتين: "لا أرغب في تأجيل الأمر... من الممكن الحديث غدا أو يوم الاثنين. نحن مستعدون في أي وقت يناسب الجانب الأمريكي".

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه كلف وزارة الخارجية الروسية بدراسة مسألة تحضير مكالمة هاتفية مع بايدن.

وجاء الرد سريعا من واشنطن، حيث أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الرئيس بايدن أجرى محادثات مع نظيره الروسي بالفعل، وهناك الكثير من القادة الذين لم يتحدث معهم بعد.

يأتي ذلك في ظل حرب تصريحات متبادلة بين البلدين، بعد أن أثار بايدن، غضب موسكو بوصفه في مقابلة بثتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بـ"القاتل"، مضيفا أنه "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة، وأشار إلى أن ذلك "سيتحقق قريبا".

بينما رد بوتين بأن على الولايات المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا، ناصحا بايدن بالنظر في المرآة، مشيرا إلى أن "موسكو ستواصل تطوير العلاقات مع جميع دول العالم بما في ذلك واشنطن".