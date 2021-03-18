الرئيس الإسرائيلي يحث ماكرون على اتخاذ موقف صارم ضد إيران

حث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ، اليوم الخميس نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على اتخاذ موقف صارم ضد طموحات إيران النووية.

جاء هذا خلال لقائه بالرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية، باريس، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقالت الصحيفة إن الرئيس الإسرائيلي لقي ترحيبا حارا من الرئيس الفرنسي في المرحلة الأخيرة من جولته التي شملت ثلاث دول (النمسا، فرنسا، ألمانيا) لإقناعها باتخاذ موقف صارم ضد طموحات إيران النووية.

من جانبه، حث ماكرون طهران على وقف "مفاقمة" الأزمة المرتبطة بملفها النووي، مشيرا إلى زيادة انتهاكاتها لاتفاق عام 2015، الذي أبرمته مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جولة الرئيس الإسرائيلي تهدف أيضا إلى إقناع الدول الأوروبية بأن المحكمة الجنائية الدولية تتجاوز دورها في حال أجرت تحقيقا في مزاعم بشأن تورط إسرائيل في جرائم حرب.

يذكر أن ريفيلين قد زارا النمسا، أمس الأربعاء، حيث عقد اجتماعات عمل سياسية مع الرئيس ألكسندر فان دير بلان، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس.