بايدن يدعو الكونغرس لتسهيل "حلم" الحصول على الجنسية الأمريكية

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، الكونغرس على تمرير تشريعين يسهلان حصول المهاجرين على الجنسية الأمريكية.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "هذا هو الوقت المناسب للكونغرس حتى يمهد طريق الحصول على الجنسية الأمريكية أمام الحالمين بها، وأمام أصحاب الإقامات المؤقتة الذين يمنحون بلدنا القوة ويقيمون فيها".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أنا أدعم بقوة قانون الحلم والوعد، وأحث جميع أعضاء مجلس النواب على التصويت بنعم".

It’s long past time Congress gives a path to citizenship for Dreamers and TPS recipients who strengthen our country and call our nation home. I strongly support the Dream and Promise Act and urge all members of the House to vote yes. — President Biden (@POTUS) March 18, 2021

​كما حث بايدن الكونغرس على تمرير قانون "تحديث القوى العاملة في المزارع"، معتبرا أنه يمثل سبيلا من أجل حصول عمال المزارع غير الموثقين على الجنسية.

وقال بايدن إن هؤلاء العمال "المهمين يطعمون أمريكا، ولطالما كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء بحرصهم على توفير الطعام على موائد الأمريكيين".

Undocumented farm workers feed America and have been on the frontlines of this pandemic making sure we have food on our tables. The Farm Workforce Modernization Act provides a path to citizenship for these essential workers. I urge Congress to pass the bill. — President Biden (@POTUS) March 18, 2021

وكان الرئيس الأمريكي وقع في فبراير/ شباط الماضي ثلاثة أوامر تنفيذية رئيسية تهدف إلى تغيير ممارسات الهجرة المتشددة التي اتبعها الرئيس السابق دونالد ترامب.