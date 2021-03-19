بايدن يحث الممثلين الدائمين لمجلس الأمن الدولي على التحرك السريع لحل الأزمات الإقليمية

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الممثلين الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحثهم على التحرك السريع لحل الأزمات الإقليمية.

موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة: "شدد الرئيس على ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي بشأن عدد من الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الأزمات في بورما (ميانمار) وإثيوبيا وليبيا وسوريا واليمن.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده تريد إظهار "قيادة عالمية قائمة على القيم" وإعادة التواصل مع المؤسسات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة.