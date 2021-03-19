انفجار قمر صناعي أمريكي في الفضاء

قال سرب مراقبة الفضاء الخارجي الثامن عشر التابع لسلاح الجو الأمريكي إن القمر الصناعي الأمريكي "NOAA 17" المختل وظيفيًا انفجر في الفضاء.

وقال السرب في تغريدة على تويتر: "أكد السرب تدمير NOAA 17 في الساعة 10.11 بتوقيت غرينتش يوم 10 مارس ... لا يوجد مؤشر على أن هذا الانفجار ناتج عن تصادم (مع جسم آخر)".

#18SPCS has confirmed the breakup of NOAA 17 (#27453, 2002-06-24) on March 10, 2021, at 0711 UTC. NOAA 17 was decommissioned in 2013. Tracking 16 associated pieces – no indication caused by collision. #spaceflightsafety #spacedebris @spacetrackorg — 18 SPCS (@18SPCS) March 19, 2021

​وفقًا لسلاح الجو الأمريكي، قبل الانفجار، كان القمر الصناعي في مداره على ارتفاع لا يقل عن 800 كيلومتر وبحد أقصى 817 كيلومترًا. لم يتم تحديد ما إذا كان الحطام يشكل تهديدًا للأقمار الصناعية الأخرى.

تم إطلاق قمر "NOAA 17" في يونيو/حزيران 2002، وتم إيقاف تشغيله في عام 2013. تم بالفعل تدمير أقمار صناعية من هذه السلسلة في الفضاء سابقا، بسبب انفجار البطاريات الموجودة على متنها.