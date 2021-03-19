نجل ترامب: لا يوجد زعيم في الولايات المتحدة

قال، دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، إنه لا يوجد الآن زعيم في الولايات المتحدة، ولكن فقط "بدلة فارغة مزودة بجهاز تحكم عن بعد"، بعد رفض البيت الأبيض التحدث مباشرة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكتب ترامب الابن على تويتر: "لقد تحدى بوتين جو بايدن في نقاش مباشر دون نص مُعد. يعلم العالم كله أنه ليس لدينا زعيم في القمة، لا يوجد سوى بدلة فارغة مزودة بجهاز تحكم عن بعد".

Putin just challenged Joe Biden to an unscripted live debate.



The whole world knows that we have no leadership at the top just an empty suit with a teleprompter (and he can’t even get that right).



They look at America’s weakness right now and are salivating. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 18, 2021

​وحسب قوله، فإن معارضي الولايات المتحدة متحمسون الآن لـ "ضعف أمريكا".

وفي وقت سابق، أجاب بايدن، عندما سألته وسائل الإعلام عما إذا كان يعتبر نظيره الروسي "قاتلا"، أنه فعل ذلك. كما أشار إلى أن بوتين "سيرد" على التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية. وعلق بوتين على كلام بايدن، متمنيا له الصحة الجيدة، وتذكيره بأن تقييم الآخرين يشبه النظر في المرآة، وعرض عليه التحدث يوم الجمعة أو الاثنين.

رداً على ذلك، قال البيت الأبيض إن بايدن وبوتين تحدثا بالفعل وأن الولايات المتحدة على اتصال بالقيادة الروسية. ورفض بايدن نفسه الإجابة على سؤال صحفي ما إذا كان يوافق على التحدث إلى بوتين، أمس الخميس، بعد خطاب ألقاه في البيت الأبيض.

وقالت الخارجية الروسية في وقت سابق إن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، وجه دعوة إلى موسكو لإجراء مشاورات لتحليل ما يجب القيام به وإلى أين تتجه العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أكدت الوزارة أنها معنية بمنع التدهور الذي لا رجعة فيه للعلاقات مع واشنطن، والأهم من ذلك "تحديد سبل تصحيح العلاقات الروسية الأمريكية التي تمر بحالة صعبة، أقامتها واشنطن. في السنوات الأخيرة، في الواقع، يمكن أن تصل إلى طريق مسدود".

أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أن أنتونوف سيطير إلى موسكو في 20 مارس.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، مواصلة حديثه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، من خلال بث مباشر على الهواء. وقال بوتين عبر أثير قناة "روسيا 24":

"هذا ما أفكر فيه، مبادرة الاتصال الهاتفي جاءت من الرئيس بايدن في المرة السابقة. أرغب في تقديم اقتراح للرئيس بايدن بمواصلة حديثنا، بشرط أن يكون الحديث على الهواء، ما يسمى أونلاين. من دون أي تأخير، حوار مفتوح ومباشر. أعتقد أن هذا سيكون أمرا ممتعا للشعب الروسي والشعب الأمريكي ولدول أخرى عدة".