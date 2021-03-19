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    وزير الدفاع التركي خلوصي آكار

    تركيا توجه رسالة جديدة الى مصر

    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
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    وجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، رسالة جديدة إلى كل دول المنطقة بما في ذلك مصر.

    ووفقا لوكالة "الأناضول"، قال أكار، خلال كلمة ألقاها الخميس أثناء مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، إن بلاده تسعى إلى "تقاسم عادل لثروات منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بين دولها في إطار القانون الدولي، وبناء مستقبل مزدهر وسلمي سويا".

    وكرر وزير الدفاع التركي أن "بلاده ترغب في علاقات حسن جوار مع كل دول المنطقة، بما في ذلك مصر واليونان".

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، مصر، تركيا 22 يونيو 2020
    © AFP 2021 / KAYHAN OZER
    هل تعود العلاقات السياسية بين مصر وتركيا قريبا؟
    وأشار إلى أن "بلاده تتوقع نهجا مماثلا من قبل كل جيرانها من أجل ضمان السلام والاستقرار".

    وتابع قائلا

    "نعلن بكل وضوح أننا لا نطمع في حقوق وأراضي أحد، إلا أننا مصممون وقادرون على حماية حقوقنا ومصالحنا. سنصبح شهداء ومحاربين قدامى لكننا لن نتخلى أبدا عن حقوقنا".

    يأتي ذلك في ظل العلاقات المتوترة مع مصر خلال السنوات الماضية والخلافات حول عدد من القضايا أبرزها ليبيا وشرق المتوسط.

    وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد علق الثلاثاء الماضي على استئناف الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين في الآونة الأخيرة، قائلا "أستبعد احتمال أن يكون الشعب المصري ضد تركيا".

    وأشار: "تعاوننا مع مصر، دبلوماسيًا واقتصاديًا، مستمر. لا توجد مشكلة هنا. ولا يمكن أن يجري أي حديث عن انفصال بين الشعبين المصري والتركي".

    يذكر أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أعلن في وقت سابق، عن استئناف الاتصالات بين أنقرة والقاهرة على المستوى الدبلوماسي، وأكد استمرارها في الأيام المقبلة.

    وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر بعد "سقوط نظام الرئيس محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013"، بعد احتجاجات شعبية عارمة.

    انظر أيضا:

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