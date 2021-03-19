قطار يصدم شاحنة ويفجرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية... فيديو

وأظهر مقطع الفيديو المنتشر لحظة اصطدام قطار بشاحنة بعدما علقت الأخيرة على السكة وفشلت في التحرك.

وقام القطار السريع بصدم الشاحنة بقوة بعد فشله بالتوقف ما أدى إلى انفجار الشاحنة وصعود كتلة دخانية سوداء كبيرة في المنطقة.

وأشارت المصادر، نقلا عن سلطات الولاية، إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات في الأرواح حيث تمكن سائق الشاحنة من القفز منها في الوقت الحاسم.