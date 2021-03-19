عرض رسائل الأميرة ديانا الشخصية للبيع في مزاد علني

عرض مزاد في كورنويل في العاصمة البريطانية لندن، رسائل الأميرة ديانا المكتوبة بخط اليد للبيع. ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى أكثر من 40 ألف دولار.

وتسلط رسائل الأميرة ديانا الضوء على الأهمية التي أولتها لأصدقائها، خاصة رسالة بعثتها إلى زوجة السفير البرازيلي في المملكة المتحدة، لوسيا فليشا دي ليما، التي وصفتها بعد لقائهما لأول مرة في أبريل/نيسان 1991، بأنها "سيدة رائعة"، وأنه كان لها تأثير كبير في حياتها، بحسب ما ذكر موقع "tvzvezda".

ومن بين ما كشفته الصحيفة البريطانية رسالة أخرى كتبتها الأميرة الراحلة في مايو/أيار 1992، إلى صديقها روجر برامبل، عمدة وستمنستر السابق، والتي تحدثت خلالها ديانا عن وجبات الغداء والشمبانيا التي اعتادوا الاستمتاع بها.

فيما جاءت الرسالة الثالثة، مشيرة إلى الأميرين وليام وهاري، حيث اصطحبت طفليها لتناول الغداء في قاعة الاحتفالات مع لوسيا وروجر اللذين تلقيا وسام الصليب الجنوبي من ويليام في أكتوبر/تشرين الأول 1993.

وكانت الأميرة ديانا تبلغ العشرين من عمرها عندما تزوجت من الأمير تشارلز في عام 1981، والذي كان يبلغ من العمر وقتها 32 عاما.

ولقيت ديانا مصرعها في حادث سيارة في باريس عام 1997، وتزوج طليقها الأمير تشارلز بعد ذلك من كاميلا باركر بولز في عام 2005.