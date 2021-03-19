ألمانيا تحث الاتحاد الأوروبي على ترخيص لقاح "سبوتنيك"

حضّ مسؤولون ألمان السلطات الأوروبية على تسريع النظر في لقاح "سبوتنيك V" الروسي، والاستعداد لتوزيعه في الاتحاد الأوروبي، ما أن يرخص له.

وحسبما نشرت "يورو نيوز" على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، فقد قال رئيس مقاطعة بافاريا، ماركوس سودر: "من المهم تسريع إجراءات الترخيص، خصوصا في حالة سبوتنيك".

جاء ذلك خلال لقاء قادة المقاطعات الألمانية الـ 16 مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لايين.

وأشار سودر إلى أن اللقاح الروسي "آمن للغاية"، كما أنه "في بعض الحالات أفضل من اللقاحات التي جرى ترخيصها"، مستندا في ذلك إلى الدراسات التي أجريت في أوروبا.

وأضاف: "علينا الموافقة عليه بسرعة وفعالية، دون الغوص في التفاصيل الإدارية المعتادة".

وأوضح سودر أن الموافقة أصبحت "مسألة وقت"، وأنه من المهم أن يتجهّز الاتحاد الأوروبي لإنتاج اللقاح والتزود به.

يشار إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية كانت أعلنت، في 4 آذار/مارس، بدء إجراءات الفحص المتسلسل للقاح "سبوتنيك V"، مشيرة إلى أن المتخصصين أثناء إجراء الفحوصات، سيقومون بتقييم مدى مطابقة الدواء لمعايير الاتحاد الأوروبي في مجال الفعالية والسلامة والجودة.

وفي وقت سابق، أعربت وكالة الأدوية الأوروبية عن أملها في أن يتم إجراء تقييم "سبوتنيك V" في إطار زمني سريع، لكن لا يوجد موعد للموافقة على اللقاح.