صحيفة إسرائيلية تكشف تبعات "الانفجار المدمر" في إيران

ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إيران لم تتعاف حتى الآن من تبعات الانفجار المدمر في منشأة نطنز النووية، الذي وقع في الثاني من يوليو/ تموز الماضي.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الصادرة باللغة الإنجليزية، عن مصادر أن إيران لم تتعاف بعد من انفجار 2 يوليو الماضي، المنسوب إلى إسرائيل، على الرغم من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة، التي تقضي بأن طهران أحرزت تقدما في أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم.

وأفادت المصادر ـ التي لم تسمها الصحيفة ـ بأن المبنى الذي تعرض للانفجار هو الموقع الرئيسي لتجميع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من طرازي "IR-4" و"IR-6"، وبأن وجود منشآت نووية إيرانية تحت الأرض قد يعوق عمل سلاح الجو الإسرائيلي لمهاجمتها في المستقبل.

وأشارت تلك المصادر إلى أن نشاطات إسرائيل في منع طهران من الحصول على سلاح نووي لا تنتهي أبدا، وأنه لا يوجد موقع، قديم أو جديد، آمن.

ومع وقوع الانفجار في منشآة نطنز الإيرانية، قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون وخبراء نوويون إن الانفجار سيدفع برنامج أجهزة الطرد المركزي المتقدم لإيران إلى الوراء لمدة عامين.