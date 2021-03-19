إثيوبيا تؤكد ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل رغم تحذيرات مصر والسودان

قال وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، سيشلي بيكيلي، إن بلاده سوف تبدأ المرحلة الثانية لملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار المقبل.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال اجتماع عقد بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء تشييد السد، في تأكيد على عدم اكتراث بلاده بالتحذيرات المصرية السودانية من الملء الثاني قبل الاتفاق على آلية ملزمة.

وبالملء الثاني "سيتم الاحتفاظ بـ13.5 مليار متر مكعب إضافية في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، وفقا للوزير.

وأضاف الوزير أن إثيوبيا ملتزمة باختتام المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي "على أساس مبدأ حل مشاكل أفريقيا بالحلول الأفريقية"، في إشارة إلى رفض المقترح المصري الثنائي بإشراك جهات دولية.

وقال: "الآن نحن ننتظر بدء المفاوضات الثلاثية التي ستقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الخميس، هاتفيا، قضية سد النهضة.

وجدد السيسي التأكيد "على الأهمية القصوى لتلك القضية باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد".