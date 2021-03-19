"طالبان": نتشوق لوقف إطلاق النار والقوات الأجنبية هي من تزعزع الاستقرار

أكد وفد حركة طالبان للمفاوضات، اليوم الجمعة، تمسك الحركة بتنفيذ اتفاق الدوحة، وخاصة البند المتعلق بانسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان، مشددا على رغبة الحركة في إحلال السلام وإنشاء نظام إسلامي في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال ممثلو وفد الحركة في اجتماع موسكو حول أفغانستان خلال مؤتمر صحفي: "نتمسك بضرورة تنفيذ اتفاق الدوحة فيما يخص انسحاب القوات الأمريكية من بلادنا، ونحن نتوق ونتشوق لتحقيق وقف إطلاق النار في أفغانستان والقوات الأجنبية هي من تزعزع الاستقرار في بلادنا".

كما شدد وفد الحركة على الحاجة " لاتفاق سياسي نهائي من أجل إنهاء العنف في البلاد بشكل كامل"، مؤكدا في نفس الوقت على أنه "لن يكون هناك استقرار طالما لم تنسحب القوات الأجنبية من البلاد"، وتوعدت الحركة أنه في حال "عدم انسحاب القوات الأجنبية.. سيكون هناك رد فعل من قبل طالبان"، لأن هذا يعني "خرق الاتفاقات" الموقعة بين حركة "طالبان" والولايات المتحدة الأمريكية.

وعن رؤية حركة "طالبان" لنظام الحكم في البلاد، قال ممثلو الحركة: "نعتبر النظام الإسلامي هو الكفيل بحل جميع القضايا في البلاد ونشدد على إنشاء نظام إسلامي في أفغانستان".

وفيما يتعلق بمشاركة حركة طالبان في المؤتمر الذي دعت إليه تركيا حول أفغانستان، أضاف الوفد بأن الحركة "لم تقرر بعد بشأن مشاركتها بالمؤتمر حول أفغانستان في تركيا".