أحد نجوم هوليوود متهم بالاغتصاب... الضحية تفضحه في مؤتمر صحفي

وأدلت المرأة، البالغة من العمر 24 عامًا والتي تحمل اسم إيفي فقط، بهذه المزاعم في مؤتمر صحفي افتراضي يوم الخميس، فيما نفى هامر هذه المزاعم. وقال محاميه إن الاتهامات "مثيرة للغضب" وإن هامر "يرحب بفرصة إجلاء الحقائق".

وقالت شرطة لوس أنجلوس لـ"بي.بي.سي" إن هامر مشتبه به في تحقيق اعتداء جنسي فتح في 3 فبراير/ شباط.

وانهارت المرأة التي وجهت الاتهام لنجم هوليوود أثناء قراءة بيان معد حول الادعاءات ضد هامر، المعروف بأفلام من بينها "شبكة التواصل الاجتماعي" و"نادني باسمك".

تحدثت المرأة إلى جانب محامية حقوق المرأة البارزة، جلوريا ألريد، زاعمة أنها قابلت هامر لأول مرة على فيسبوك في عام 2016 عندما كانت في العشرين من عمرها.

وقالت: "لقد وقعت في حبه على الفور".

وزعمت المرأة أنه مع تقدم العلاقة، استخدم هامر "أساليب التلاعب من أجل ممارسة السيطرة عليّ".